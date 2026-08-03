लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर कार-ट्रैक्टर की भिड़ंत, चालक की मौत
लक्सर, संवाददाता। लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर एक कॉलेज के समीप हुए सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
लक्सर, संवाददाता। लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, सोमवार की सुबह कार चालक 35 वर्षीय रामू पुत्र विश्वनाथ निवासी जिला बेगमपुर, बिहार अपने साथी के साथ कार से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर एक कॉलेज के पास कार आगे चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई। इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक रामू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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