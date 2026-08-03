सिमरिया पुल के पास सड़क हादसे में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, चालक गिरफ्तार

कटिहार। कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया पुल के समीप रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर मृतक के पिता ने कोलासी पुलिस शिविर में आवेदन देकर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पूर्णिया केनगर निवासी मृतक के पिता मोहम्मद मुंतजिम द्वारा कोलासी पुलिस शिविर में मामला दर्ज कराया है। आवेदन के अनुसार, उनका पुत्र मो. जावेद आलम (32) वर्ष रविवार को करीब 12 बजे अपने ससुराल शेखटोला, विनोदपुर थाना रौतारा से बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में गेड़ाबाड़ी जा रहा था।

इसी दौरान सिमरिया पुल के समीप गेड़ाबाड़ी की ओर से तेज गति से आ रही पिकअप वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जावेद आलम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों एवं पुलिस की मदद से घायल को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आवेदन के अनुसार, पुलिस ने दुर्घटना के बाद पिकअप चालक कोढ़ा निवासी विकास यादव को हिरासत में ले लिया। बाद में कोलासी पुलिस पदाधिकारी ने उसे आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कोढ़ा थाना को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले में आवेदन के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है। कोलासी पुलिस शिविर प्रभारी सरवन कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दी गई है। मृतक के पिता के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है जिसे प्राथमिकी के लिए यातायात थाना के लिए अग्रसारित किया गया है।