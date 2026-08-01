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सारवां : दुर्घटना में मौत मामले में प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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5 जुलाई को देवघर-सारठ मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल बाइक चालक संतोष यादव की 12 जुलाई को रिम्स रांची में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी अनीता देवी ने आरोपी चालक के खिलाफ सारवां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है।

सारवां : दुर्घटना में मौत मामले में प्राथमिकी

सारवां प्रतिनिधि। देवघर-सारठ मुख्य मार्ग पर थानांतर्गत घोरपरास जंगल के समीप 5 जुलाई को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक सिरसा गांव निवासी संतोष यादव की रिम्स रांची में 12 जुलाई को इलाज के क्रम में मृत्यु को लेकर मृतका की पत्नी अनीता देवी द्वारा बरियातू रांची पुलिस के समक्ष दिए गया फर्द बयान के आधार पर सारवां थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी में जेएच-15-एक्स-0816 के चालक पर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक में धक्का मारने का आरोप लगाया गया है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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