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बुलंदशहर : वाहन की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में सड़क हादसे में सब्जी विक्रेता लाखन सिंह की मौत हो गई। वह सब्जियां लेकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

बुलंदशहर : वाहन की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत

बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब्जी विक्रेता की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के गांव आढ़ा निवासी 35 वर्षीय लाखन सिंह रविवार सुबह सिकंदराबाद सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर रिक्शे से गांव लौट रहा था। नवीन हॉस्पिटल के सामने पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनके रिक्शे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लाखन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

लाखन सिंह गांव में सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और चार छोटे बच्चे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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