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कार की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार देवेंद्र निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस घटना से उनके परिवार में संकट छा गया है।

कार की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत

बाराबंकी। सफदरगंज थाना क्षेत्र में अयोध्या लखनऊ हाइवे पर बजहा चौराहा के पास मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बजहा गांव निवासी देवेंद्र निषाद (48) पुत्र स्व. राज किशोर किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। वह चार बच्चों के पिता थे। मंगलवार की शाम करीब पांच बजे वह सब्जी खरीदने के लिए बाइक से बजहा चौराहा आए हुए थे। इसी दौरान अयोध्या की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी।

इस हादसे में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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