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सड़क दुर्घटना में यूपी के कांवरिया की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका, झारखंड में एक सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 50 वर्षीय कांवरिया विजय प्रताप सिंह की मौत हो गई। घटना सोमवार रात हुई, जब वह पूजा के बाद बाथरूम जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। उन्हें तेज रफ्तार पिकअप वैन ने धक्का मार दिया।

सड़क दुर्घटना में यूपी के कांवरिया की मौत

दुमका, प्रतिनिधि। देवघर-जरमुंडी हाइवे पर सहारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक 50 वर्षीय अधेड़ कांवरिया की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की देर रात में हुई। घटना के बाद परिजन जीवित होने की आस में कांवरिया को उठाकर दुमका के पीजेएमसीएच लेकर चले आए, पर डॉक्टरों ने कांवरिया को मृत घोषित कर दिया।

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परिजनों की जानकारी

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई थी?
यह दुर्घटना सोमवार की देर रात में हुई थी।
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