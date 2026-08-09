छावनी के पास हाईवे पर हादसे में बाइक सवार की मौत
अयोध्या-बस्ती हाईवे पर रविवार सुबह भंवरवा ताल के पास दो बाइकों की भिड़ंत में राहुल पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी विक्रमजोत ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। हादसे के समय प्रशासन ने सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, फिर भी बाइकों का आना हादसे का कारण बना।
बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। अयोध्या-बस्ती हाईवे पर रेडवल गांव के पास भंवरवा ताल के सामने हादसा हो गया। रविवार सुबह करीब नौ बजे हुए इस हादसे में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में राहुल पाठक (30) पुत्र चंद्रभान पाठक निवासी सोनबरसा थाना छावनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे बाइक चालक को भी चोट लगी है। गंभीर रूप से घायल राहुल पाठक को सीएचसी विक्रमजोत पहुंचाया गया। जहां पर चिकित्सक ने जांच बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना छावनी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है।
मौत की सूचना घर पहुंची तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन मौके पर आ गए हैं। राहुल पाठक विवाहित थे। वे अपनी पीछे पत्नी सीमा पाठक और पुत्र अंश पाठक व अभि पाठक को छोड़ गए हैं।हालांकि प्रशासन ने कांवड़ को छोड़कर हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद दोनों बाइक सवार हाईवे पर आए और हादसे का शिकार हो गये। हादसे में शिकार दोनों कांवड़िया नहीं है, इनके वाहन को हाईवे पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह पुलिस की विफलता है कि रोक बाद भी वाहन हाईवे पर आए और हादसा हो गया।
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