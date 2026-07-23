बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक की मौत, तीन घायल
खटीमा के सुनपहर गांव में दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए। गंभीर हालत में दो घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। हादसा उलानी मोड़ पर हुआ, जहां दोनों बाइक एक-दूसरे से टकरा गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा।
खटीमा, संवाददाता। सुनपहर गांव में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बालिका समेत तीन लोग घायल हो गए। दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, सुनपहर गांव निवासी इंद्रजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह गुरुवार को बाइक से गुरदेव सिंह पुत्र दर्शन सिंह के साथ कहीं से लौट रहे थे। इसी दौरान उलानी मोड़ पर पीलीभीत की ओर से एक बालिका के साथ आ रहे सौरभ की बाइक से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही सत्रहमील पुलिस चौकी प्रभारी राकेश राय मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए एक निजी अस्पताल भेजा।
अस्पताल पहुंचने पर 55 वर्षीय गुरदेव सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल इंद्रजीत सिंह और सौरभ को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि घायल बालिका प्रिया को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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