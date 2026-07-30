बाइक की भिड़ंत में एक कि मौत, एक गंभीर
हर्रैया में बभनान मोड़ पर रात करीब 11 बजे दो बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। मृतक की पहचान राजेन्द्र चौहान के रूप में हुई। घायल व्यक्ति मनीष का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हर्रैया। थानाक्षेत्र में रात 11 बजे करीब बभनान मोड़ पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी हर्रैया पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक घायल की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेन्द्र चौहान निवासी नगर पंचायत हर्रैया वार्ड नंबर नौ मुरादीपुर के रूप में हुई। दूसरे घायल व्यक्ति, जिसकी पहचान मनीष पुत्र शिवलाल निवासी मोती नगर थाना हर्रैया जनपद बस्ती के रूप में हुई है।
घायल मनीष का उपचार जिला अस्पताल बस्ती में चल रहा है। वही मृतक के शव को हर्रैया पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा।
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