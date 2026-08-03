Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

चिलुआताल के मानीराम ओवरब्रिज पर रविवार रात एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार प्रमोद कुमार निषाद की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल

चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानीराम ओवरब्रिज पर रविवार देर रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्रमोद कुमार निषाद (निवासी काली मंदिर, गोलघर, जटेपुर दक्षिणी) को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chiluatal Gorakhpur News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।