तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल
चिलुआताल के मानीराम ओवरब्रिज पर रविवार रात एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार प्रमोद कुमार निषाद की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानीराम ओवरब्रिज पर रविवार देर रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्रमोद कुमार निषाद (निवासी काली मंदिर, गोलघर, जटेपुर दक्षिणी) को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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