करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, दूसरा घायल
कानपुर देहात के खानपुर खड़ंजा स्थित टाटा वर्कशॉप में बुधवार दोपहर करंट लगने से दो श्रमिक घायल हो गए। एक श्रमिक सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। परिवार ने प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र के खानपुर खड़ंजा के पास स्थित टाटा वर्कशॉप में काम करते समय बिल्सरायां गांव का रहने वाले दो श्रमिक बुधवार दोपहर में करंट की चपेट में आ गए । उनको किसी तरह अलग करने के बाद सहकर्मी मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद एक श्रमिक को मृत घोषित कर दिया।जबकि दूसरे को भर्ती कर उपचार शुरू किया। बिलसरायां गांव का रहने वाला अट्ठाइस वर्षीय सूरज पुत्र विनोद खानपुर खड़ंजा रनियां के पास स्थित टाटा वर्कशाप में काम करता था। बुधवार सुबह वह गांव के ही अमन कुमार व बबलू आदि के साथ काम करने के लिए वर्कशाप में आया था।
दोपहर में वहां काम करते समय वह करंट की चपेट में आ गया। उसको बचाने के प्रयास में अमन कुमार पुत्र राम प्रकाश को भी करंट लग गया। किसी तरह उनको बचाने के बाद वहां काम रहे श्रमिक दोनों को मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉ. निशांत पाठक ने जांच के बाद सूरज को मृत घोषित कर दिया। जबकि अमन को भर्ती कर उपचार शुरू किया। इसके साथ ही पुलिस को मेमो भेजकर घटना की सूचना दी। हादसे की जानकारी होते ही सूरज के परिजन मेडिकल कालेज पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। पति की मौत से उसकी पत्नी रोशनी बेहाल हो गई। जबकि उसके बच्चे सूर्या व सूयांर्श बिलख उठे। उसके पिता विनोद व परिजनों ने प्रबंधन की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाया। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि घटना की छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम कराने व परिजनों की तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
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