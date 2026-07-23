ई-रिक्शा पलटने से बुजुर्ग की मौत, चार घायल

बांदा। कालिंजर थाना क्षेत्र के कठवरिया घाटी के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा आनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें सवार ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। चार लोग घायल हो गए। उन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरवां थाना क्षेत्र के सौता गांव निवासी अनीस ने बताया कि उसका 65वर्षीय चाचा संतोष पुत्र केदार अपनी पत्नी और बच्चो के साथ पहाड़ी खेड़ा निमंत्रण में शामिल होने गया था। वह बुधवार की सुबह ईिरक्शा में पत्नी और बच्चो को बैठाकर वापस गांव आ रहा था।

तभी कालिजर थाना क्षेत्र के कठवरिया घाटी के पास अचानक ईिरक्शा का बे्रक फेल हो गया। जिससे ई रिक्शा आनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें सवार संतोष उसकी 60वर्षीय पत्नी मनीषा, 12 वर्षीय पुत्र सुभाष, 16 वर्षीय राजेश, मनीषा की 35 वर्षीय बहन अंजू घायल हो गई। हादसे को देखा मौके पर पहुंचे राहगीरो ने ई-रिक्शा सीधा कर सभी को बाहर निकाल कर उन्हे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। डॉक्टरो ने संतोष की हालत नाजुक बता कर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घरवालो ने उसे यहां लाकर भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान गुरूवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया। अनीस ने बताया कि मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा दो पुत्र एक पुत्री छोड़ गया है।