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तीन दशक पुरानी रंजिश में महिला को मारी गोली, तीन पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुजरपुरा जसपाल में 30 साल पुरानी रंजिश के चलते महिला पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपी ने घर में घुसकर गाली-गलौज करने के बाद महिला को गोली मारी। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। घायल महिला का इलाज मेरठ के हायर सेंटर में चल रहा है।

तीन दशक पुरानी रंजिश में महिला को मारी गोली, तीन पर मुकदमा

शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुजरपुरा जसपाल में करीब 30 वर्ष पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गई। घर में घुसकर महिला को गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल महिला का मेरठ के हायर सेंटर में उपचार चल रहा है।

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घटना का विवरण

शहर कोतवाली के गांव गुजरपुरा जसपाल निवासी संजय कुमार ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई तहरीर में बताया कि 22 जुलाई की शाम करीब छह बजे गांव का चन्द्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र लल्लू सिंह उनके घर में घुस आया और उनकी मां रेखा देवी के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने लगा। शोर सुनकर परिवार के सदस्य ज्योति, मोनिका, बृजेश समेत अन्य लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे।

गोलीबारी की घटना

आरोप है कि इसी दौरान चन्द्रशेखर ने अवैध तमंचे से रेखा देवी पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। एक गोली उनके सीने में और दूसरी दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में मेरठ के हायर सेंटर ले गए, जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वारदात में चन्द्रशेखर उर्फ शेखर के साथ उसका बेटा आदर्श और एक अज्ञात साथी भी शामिल था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चन्द्रशेखर उर्फ शेखर, उसके पुत्र आदर्श तथा एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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आगे की प्रक्रिया

कोट --

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही घटना के पीछे बताई जा रही करीब 30 वर्ष पुरानी रंजिश की भी जांच की जा रही है। घायल महिला के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

-अभय कुमार पांडे, सीओ सिटी।

अधिक जानकारी के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना 22 जुलाई की शाम करीब छह बजे हुई थी।

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