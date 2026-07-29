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पिकअप की ठोकर से टेंट संचालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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गायघाट के हसना में पिकअप और बाइक के बीच टकराव में 38 वर्षीय आशीष कुमार उर्फ रितेश कुमार की मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। ग्रामीणों ने घटना के बाद एनएच-527 सी को जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाकर हटवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पिकअप की ठोकर से टेंट संचालक की मौत

गायघाट। मझौली-चोरौत एनएच 527 सी स्थित हसना में बुधवार को पिकअप व बाइक की टक्कर में टेंट संचालक की मौत हो गई। मृतक रामनगर निवासी 38 वर्षीय आशीष कुमार उर्फ रितेश कुमार था। इस दौरान पिकअप सड़क किनारे पलट गई। रितेश को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-527 सी को जाम कर दिया। सूचना पर गायघाट थानेदार जयप्रकाश गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम हटवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

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