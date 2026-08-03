Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बस और कार में टक्कर एक की मौत, दूसरा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

रंगरा थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास एनएच 31 पर हुआ हादसा मृतक और

बस और कार में टक्कर एक की मौत, दूसरा घायल

नवगछिया, निज संवाददाता। रंगरा थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास एनएच-31 पर रविवार की अहले सुबह बस और कार की आमने-सामने की टक्कर में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि मृतक के बगल में बैठी उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान बेगूसराय के मंझौल निवासी शंकर कुमार (60 वर्ष) पिता सुरेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई, जबकि घायल डॉ. अंशुल (25 वर्ष) उनकी बेटी है। घायल लड़की एमएस की पढ़ाई कर रही है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा।

घटनास्थल का विवरण

लोगों ने बताया, यात्री बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक ढाबा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उसकी सीधी टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल, नवगछिया भेज दिया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच-31 पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। यातायात थानाध्यक्ष सुजीत वारसी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतक का परिवार और यात्रा

ससुर के दशकर्म में शामिल होने जा रहे थे महादेवपुर। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के साथ आगे-आगे चल रहे कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक इंडियन ऑयल कंपनी, असम में काम करते थे और 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। वह अपने परिवार के साथ अपने ससुर के दशकर्म में शामिल होने के लिए महादेवपुर जा रहे थे। परिवार के लोग दो वाहनों में थे। आगे चल रहे एक चारपहिया वाहन में उनकी पत्नी और बेटा थे, जबकि पीछे शंकर कुमार स्वयं कार चला रहे थे, जिसमें आगे की सीट पर उनकी बेटी डॉ. अंशुल बैठी थी जो एमएस कर रही थी।

सामान्य प्रश्न

इस दुर्घटना में किसकी मौत हुई?
इस दुर्घटना में 60 वर्षीय शंकर कुमार की मौत हुई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bus Accident Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।