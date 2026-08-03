बस और कार में टक्कर एक की मौत, दूसरा घायल

रंगरा थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास एनएच 31 पर हुआ हादसा मृतक और

नवगछिया, निज संवाददाता। रंगरा थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास एनएच-31 पर रविवार की अहले सुबह बस और कार की आमने-सामने की टक्कर में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि मृतक के बगल में बैठी उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान बेगूसराय के मंझौल निवासी शंकर कुमार (60 वर्ष) पिता सुरेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई, जबकि घायल डॉ. अंशुल (25 वर्ष) उनकी बेटी है। घायल लड़की एमएस की पढ़ाई कर रही है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा।

घटनास्थल का विवरण लोगों ने बताया, यात्री बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक ढाबा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उसकी सीधी टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल, नवगछिया भेज दिया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच-31 पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। यातायात थानाध्यक्ष सुजीत वारसी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतक का परिवार और यात्रा ससुर के दशकर्म में शामिल होने जा रहे थे महादेवपुर। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के साथ आगे-आगे चल रहे कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक इंडियन ऑयल कंपनी, असम में काम करते थे और 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। वह अपने परिवार के साथ अपने ससुर के दशकर्म में शामिल होने के लिए महादेवपुर जा रहे थे। परिवार के लोग दो वाहनों में थे। आगे चल रहे एक चारपहिया वाहन में उनकी पत्नी और बेटा थे, जबकि पीछे शंकर कुमार स्वयं कार चला रहे थे, जिसमें आगे की सीट पर उनकी बेटी डॉ. अंशुल बैठी थी जो एमएस कर रही थी।