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हाईवे पर बस-टैंकर की भीषण टक्कर, ड्राइवरों सहित तीन की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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हाईवे पर बस-टैंकर की भीषण टक्कर, ड्राइवरों सहित तीन की मौत 0 बुधवार की शाम कानपुर-सागर हाईवे के कुंडौरा के पास हुआ भीषण हादसा 0 हमीरपुर से महोबा जा रह

हाईवे पर बस-टैंकर की भीषण टक्कर, ड्राइवरों सहित तीन की मौत

भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। कानपुर-सागर हाईवे के कुंडौरा गांव के निकट बुधवार की देर शाम महोबा डिपो की बस और टैंकर में हुई भीषण टक्कर में दोनों के चालकों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में सवार एक वृद्ध ने भी जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर एसडीएम सदर, सीओ सदर सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पांच गंभीर घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है।

बुधवार की शाम महोबा डिपो की बस हमीरपुर से महोबा जा रही थी। शाम करीब सवा सात बजे के आसपास बस जब थानाक्षेत्र के कुंडौरा गांव के भोला बाबा मंदिर के निकट से गुजर रही थी, तभी सुमेरपुर की ओर से आ रहे टैंकर से बस की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और टैंकर दोनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों के चालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और शव बुरी तरह से फंस गए। बस में चीख-पुकार मच गई। इसी दरम्यान एक अन्य कार बगल से निकली वो भी इन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए।हादसे में महोबा डिपो के 25 वर्षीय चालक निसार उर्फ नसीर की मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर चालक की भी मौत हुई है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। बस में सवार 60 वर्षीय नंदकिशोर निवासी महोबा की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। 20 से अधिक सवारियां घायल हुई हैं। हादसे के बाद मौके पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, सीओ सदर यशपाल सिंह, थानाध्यक्ष पवन पटेल, सदर कोतवाल रामआसरे सरोज, फायर ब्रिगेड की टीम सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया। घायलों को एंबुलेंस से लादकर जिला अस्पताल भेजा गया है।

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