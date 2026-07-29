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बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत, दोस्त घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भांगरौला गांव के पास मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक बस ने मोटरसाइकिल को जोरद

बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत, दोस्त घायल

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भांगरौला गांव के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी बाल-बाल बच गया और उसे मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने खेड़की दौला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरचंद चौक से आ रहे थे दोनों दोस्त

हादसे का विवरण

मूलरूप से बिहार के सीतामढ़ी पुनोरा धाम निवासी धर्मेंद्र भांगरौला गांव में किराएदार के रूप में रहते हैं, अपने दोस्त धर्मेंद्र निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हरचंद चौक से भांगरौला की तरफ आ रहे थे। बाइक मध्य प्रदेश निवासी धर्मेंद्र चला रहा था।

पुलिस जांच

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे जब वे भांगरौला गांव के चौक के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक सफेद रंग की बस को वे क्रॉस करने लगे। इसी दौरान बस चालक ने अत्यंत तेज गति व लापरवाही से बस चलाते हुए अचानक कट मार दिया। कट लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

बाइक चालक धर्मेंद्र सड़क पर उस तरफ गिरा जहां बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से उतर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पीछे बैठा शिकायतकर्ता सड़क के दूसरी ओर गिरा, जिससे उसे मामूली चोटें आईं।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

मृतक धर्मेद्र एक व्यक्ति की गाड़ी चलाता था और पार्ट टाइम रैपिडो राइडर भी था। मृतक मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला था और भांगरौला में रहता था। हादसे के बाद आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया।मृतक की दो साल पहले शादी हुई थी और उसकी पत्नी पांच महीने की गर्भवती है। जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल बस मारुति कंपनी में लगी हुई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बस व ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर बस लेकर मौके से भाग निकला। घटना की सूचना पाकर खेड़की दौला थाने के जांच अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर गुरुग्राम के मोर्चरी हाउस भिजवाया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर आरोपी बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार बस चालक की तलाश में जुटी है।

गलत दिशा से आई बोलेरो पिकअप ने कार को मारी टक्कर, इंजन के उड़े परखच्चे

पटौदी बाईपास सर्विस लेन पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक बोलेरो पिकअप ने सामने से आ रही फोर्ड इकोस्पोर्ट कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का इंजन पूरी तरह डैमेज हो गया और एयरबैग खुल गए। गनीमत यह रही कि कार चालक की जान बच गई।

रेवाड़ी निवासी संदीप कुमार शर्मा रोजाना की तरह सुबह लगभग आठ बजे अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट कार से मानेसर स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। जैसे ही वह खोड़ गांव के पास पटौदी बाईपास की सर्विस लेन पर पहुंचे, सामने से गलत दिशा में आ रही एक बोलेरो पिकअप के चालक ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में संदीप की कार में सामने से सीधी टक्कर मार दी।

सूचना मिलते ही पटौदी थाने से जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शिकायतकर्ता संदीप कुमार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने बोलेरो पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

---- गौरव चौधरी----

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धर्मेंद्र की पत्नी कितने महीने की गर्भवती है?
धर्मेंद्र की पत्नी पांच महीने की गर्भवती है।

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