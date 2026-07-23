बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक की मौत, तीन घायल

खटीमा, संवाददाता। सुनपहर गांव में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बालिका समेत तीन लोग घायल हो गए। दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, सुनपहर गांव निवासी इंद्रजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह गुरुवार को बाइक से गुरदेव सिंह पुत्र दर्शन सिंह के साथ कहीं से लौट रहे थे। इसी दौरान उलानी मोड़ पर पीलीभीत की ओर से एक बालिका के साथ आ रहे सौरभ की बाइक से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही सत्रहमील पुलिस चौकी प्रभारी राकेश राय मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए एक निजी अस्पताल भेजा।