रील्स बनाने के चक्कर में सड़क हादसे में गई सूरज और बिट्टू की जान

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।बुधवार की शाम एनएच 333 स्थित हवेली खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के लड़ुई नवटोलिया के समीप दो बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर में गोबड्डा घटवारी निवासी पुरुषोत्तम मंडल का 20 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार और धपरी गांव निवासी अपील सिंह का 24 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार की मौत के बाद एक अन्य व्यक्ति बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीनगर निवासी सुरेश दास का पुत्र पिंटू कुमार की गुरुवार को मुंगेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में तीन व्यक्ति की मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। धपरी गांव निवासी अपील सिंह का पुत्र सूरज कुमार इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई में काफी तेज था। पिता के हार्डवेयर की दुकान में भी वह हाथ बंटाता था। मिली जानकारी के अनुसार सूरज ने हाल ही में आईफोन खरीदा था और वह इसका इस्तेमाल रील्स बनाने के लिए करने के उद्देश्य से अपने मित्र गोबड्डा घटवारी निवासी बिट्टू के साथ बाइक पर बैठकर रील्स बना रहा था। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिट्टू तेज रफ्तार के साथ बाइक चला रहा था। जबकि सूरज बाइक के पीछे बैठा था। दोनों में सूरज रील्स बना रहा था। तेज रफ्तार बाइक के साथ रील्स बनाने के दौरान सामने से आ रहे बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी सुरेश दास का पुत्र जो मिल्की बंशीपुर स्थित अपने ससुराल से मोपेड से आ रहा था। उसकी मोपेड में जोरदार टक्कर मार दिया। जिसके बाद तीनों हादसे का शिकार हुए.