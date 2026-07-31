रील्स बनाने के चक्कर में सड़क हादसे में गई सूरज और बिट्टू की जान
बुधवार की शाम, हवेली खड़गपुर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 20 वर्षीय बिट्टू कुमार और 24 वर्षीय सूरज कुमार शामिल हैं। घटना में हेलमेट न पहनने से उनकी जान गई। परिजनों में हड़कंप मच गया, जहाँ सूरज का दाह संस्कार गुरुवार को मुंगेर में किया गया।
हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।बुधवार की शाम एनएच 333 स्थित हवेली खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के लड़ुई नवटोलिया के समीप दो बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर में गोबड्डा घटवारी निवासी पुरुषोत्तम मंडल का 20 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार और धपरी गांव निवासी अपील सिंह का 24 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार की मौत के बाद एक अन्य व्यक्ति बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीनगर निवासी सुरेश दास का पुत्र पिंटू कुमार की गुरुवार को मुंगेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में तीन व्यक्ति की मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। धपरी गांव निवासी अपील सिंह का पुत्र सूरज कुमार इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई में काफी तेज था। पिता के हार्डवेयर की दुकान में भी वह हाथ बंटाता था। मिली जानकारी के अनुसार सूरज ने हाल ही में आईफोन खरीदा था और वह इसका इस्तेमाल रील्स बनाने के लिए करने के उद्देश्य से अपने मित्र गोबड्डा घटवारी निवासी बिट्टू के साथ बाइक पर बैठकर रील्स बना रहा था। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिट्टू तेज रफ्तार के साथ बाइक चला रहा था। जबकि सूरज बाइक के पीछे बैठा था। दोनों में सूरज रील्स बना रहा था। तेज रफ्तार बाइक के साथ रील्स बनाने के दौरान सामने से आ रहे बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी सुरेश दास का पुत्र जो मिल्की बंशीपुर स्थित अपने ससुराल से मोपेड से आ रहा था। उसकी मोपेड में जोरदार टक्कर मार दिया। जिसके बाद तीनों हादसे का शिकार हुए.
हादसे का कारण
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों ने अगर हेलमेट पहना होता तो किसी की जान नहीं जाती। लेकिन युवा जोश और रील्स बनाने की जिद ने सूरज और बिट्टू की जान ले ली। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि हादसे में सूरज, बिट्टू और पिंटू के सिर पर गहरा जख्म था। तीनों की मौत की मुख्य वजह चिकित्सकों ने भी सिर पर गहरा जख्म और चोट लगना बताया। वहीं मृतक सूरज और बिट्टू का शव शामपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिवार में शोक
पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवक का शव उसके घर पहुंचा। जहां परिजनों की चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। सूरज की मां और पिता अपील सिंह और उसकी दो बेटी के अलावा परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को सूरज का मुंगेर में दाह संस्कार किया गया। वहीं मृतक बिट्टू के गोबड्डा घटवारी स्थित घर पर भी परिजनों में मातम पसरा है। गांव के लोग भी उस दुखद घटना से मर्माहत है। इधर शामपुर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि दुर्घटना में मृतक सूरज और बिट्टू के शव का पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने युवाओं और बाइक चलाने वालों से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहन कर ही यात्रा करें। बिना हेलमेट यात्रा करने पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी.
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