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कार रोककर जानलेवा हमला, खाई में कूदकर बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया। पीड़ित को जान बचाने के लिए खाई में कूदना पड़ा। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

कार रोककर जानलेवा हमला, खाई में कूदकर बचाई जान

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अपाचे बाइक से आए हमलावरों ने सुनसान स्थान पर कार रोककर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित को साथी के साथ कार छोड़कर खाई में कूदना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एक नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम नौवाकोल निवासी विजयपाल वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रात करीब 8:40 बजे वह अपने एक साथी के साथ काम से धुसवा बाजार गए थे। वापस लौटते समय झलहिया नाला पुल के पास पहले से घात लगाए अपाचे बाइक सवार तीन लोगों ने उनकी कार के सामने बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया। कार रुकते ही आरोपियों ने उनकी पहचान पूछी और बिना कुछ कहे लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया。

हमले का विवरण

पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने कार के शीशे तोड़ दिए और लगातार हमला करते रहे। अचानक हुए हमले से घबराकर वह और उनका साथी किसी तरह कार से निकलकर पास की खाई में कूद गए और झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक हमलावर उन्हें तलाशते रहे और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

साजिश का आरोप

विजयपाल वर्मा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि यह हमला ग्राम पकड़ी भुवारी हुसैनाबाद निवासी संतोष वर्मा की साजिश के तहत कराया गया। उनका कहना है कि संतोष वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने आशंका जताई कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संतोष वर्मा और उसके साथियों की होगी।

पुलिस की कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संतोष वर्मा समेत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हमला कब हुआ?
हमला रात करीब 8:40 बजे हुआ।

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