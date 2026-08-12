Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की पीटकर हत्या, तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की पीटकर हत्या, तीन लोग घायलमुख की पीटकर हत्या, तीन लोग घायल - मितौली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का मामला -आमने-सामने हैं

पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की पीटकर हत्या, तीन लोग घायल

मितौली थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में मंगलवार की सुबह मामूली विवाद में हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल (60) को मरणासन्न कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंचे उनके दोनों बेटों, पत्नी व पोते के साथ भी मारपीट की गई। वे भी घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। किशोरी लाल और दूसरे पक्ष के लोगों के मकान गांव में आमने-सामने हैं। बताया जाता है कि सोमवार की शाम को किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तब मामला शांत हो गया।

ये भी पढ़ें:थाने जाने से रोकने के लिए घेरा, बरसाए लाठी-डंडे

मंगलवार की सुबह किशोरी लाल के बेटे आदेश को हमलावरों ने घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। मौके पर पहुंचे पिता किशोरी लाल पर भी हमलावरों ने लाठी डंडे बरसा दिए। मारपीट में जख्मी बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वारदात की सूचना पर एएसपी अमित राय, सीओ यादवेंद्र खम्हरिया गांव पहुंचे और जानकारी जुटाई है।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: मामूली कहासुनी में मारपीट, पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की मौत
ये भी पढ़ें:Banka News: प्रतापपुर में पुरानी रंजिश में मारपीट का मामला पहुंचा थाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Death Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।