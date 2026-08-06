कार की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

बेलहर थाना क्षेत्र के रुधौली-दुर्गाजोत मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों में से एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा युवक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

बेलहर(संतकबीर नगर)। हिन्दुस्तान संवाद बेलहर थाना क्षेत्र स्थित रुधौली-दुर्गाजोत मार्ग पर सुरसा चमनजोत के पास बुधवार को तेज रफ्तार कार की ठोकर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए मेंहदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया。

दुर्घटना का विवरण बालेपार गांव निवासी चंद्रभान का पुत्र आशीष कुमार (22) और केशव के पुत्र रंजीत (20) के साथ बुधवार को दोपहर में बाइक से राजघाट की तरफ से घर लौट रहा था। दोनों सुरसा चमनजोत के पास के पास पहुंचे थे तभी रुधौली की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। कार और बाइक दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। कार और बाइक की भिड़ंत इतनी तेज हुई कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोगों ने दुर्घटना देखी और वे दौड़कर मौके पर पहुंच गए। इस दुर्घटना में आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया था। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 108 एंबुलेंस बुलवाकर घायल रंजीत को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल भेजवाया। सीएचसी पर इलाज के दौरान रंजीत की भी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया था। हालांकि घटनास्थल पर गिरे कार के नंबर प्लेट को पुलिस ने कब्जे में ले लियार है और उसी के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।