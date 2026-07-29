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सड़क हादसे में गई युवक की जान, परिजनों ने लगाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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रेवतीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार संजय राम को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सड़क जाम हो गया। पुलिस और प्रशासन ने बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त कराया। मृतक एक क्लिनिक चलाते थे और परिवार के पालन-पोषण के लिए काम करते थे।

सड़क हादसे में गई युवक की जान, परिजनों ने लगाया जाम

रेवतीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सुहवल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर गरुआ मकसूदपुर गांव के पास बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीएम और सीओ ने समझाकर करीब आठ घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक एक छोटी क्लिनिक चलाकर लोगों को दवा देता था।

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जानकारी के अनुसार ढढ़नी भानमल राय गांव निवासी संजय राम निजी कार्य से बाइक से गाजीपुर जा रहा था। इसी दौरान गाजीपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हेलमेट पहनने के बावजूद उनके सिर में गंभीर चोट आई और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घर पर खबर पहुंचते ही परिजनों में शोक छा गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया,जिससे गाजीपुर-जमानियां मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। मृतक संजय राम तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह ढढ़नी में एक निजी क्लीनिक संचालित कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला है,जो गौसपुर की निवासी हैं। एक पुत्र आदर्श पढ़ाई कर रहा है।मृतक के छोटे भाई अक्षय उर्फ मिंटू ने आरोप लगाया कि राजमार्ग किनारे नाले के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों और सड़क पर फैली मिट्टी के कारण मार्ग संकरा हो गया था। इसी वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम निधि, क्षेत्राधिकारी अंकित तिवारी, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार रामनारायण वर्मा और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जाम समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब आठ घंटे तक चला प्रदर्शन डंपर चालक की गिरफ्तारी, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के आश्वासन पर समाप्त हुआ। प्रभारी थानाध्यक्ष सूर्यकांत यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद फरार डंपर चालक और वाहन की तलाश की जा रही है।

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