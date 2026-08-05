पिकअप से टक्कर में बाइक चालक की मौत, एक घायल
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। से आ रही पिकअप की टक्कर से हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। बिक्रमगंज-नटवार पथ पर कोल्हा मोड़ के पास बुधवार को पिकअप वैन की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दिनारा थाना क्षेत्र के सैंसड गांव निवासी मिथलेश पांडेय के रूप में हुई है। वहीं घायल सोनू चौधरी को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि हादसा विपरीत दिशा से आ रही पिकअप की टक्कर से हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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