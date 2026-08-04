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ट्रक से टकराई कार, दो लोगों की मौत तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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वाराणसी-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार का ट्रक से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। मृतक उन्नाव जिले के निवासी थे। वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे और लौटते समय यह दुर्घटना हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर है।

ट्रक से टकराई कार, दो लोगों की मौत तीन घायल

नौपेड़वा, हिन्दुस्तान संवाद। वाराणसी-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 पर सोमवार की सुबह करीब पांच बजे नेता ढाबा के सामने कुल्हनामऊ के पास एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बतायी गई। मृतक दोनों उन्नाव जिले के आवास विकास कॉलोनी के निवासी बताए गए। उन्नाव जिले के निवासी कुल पांच लोग वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए शनिवार को गए थे। दर्शन करने के बाद रविवार की भोर में वहां से उन्नाव के लिए निकले।

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जौनपुर में कुल्हनामऊ सिकंदरा के पास पहुंचे थे तभी उनकी कार एक ट्रक में टकरा गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ट्रक में फंस गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को किसी तरह से कार के बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजवाई। वहां डॉक्टरों ने अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र उमेश चंद्र शुक्ला निवासी आवास विकास कॉलोनी उन्नाव और अंकित शुक्ला पुत्र देवी प्रसाद शुक्ला निवासी गांधीनगर कॉलोनी जनपद उन्नाव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंकित के भाई शोभित शुक्ला को गंभीर चोट आई है। शोभित के सिर में चोट लगी है। कार में सवार शोभित श्रीवास्तव निवासी ईदगाह रोड गांधीनगर जनपद उन्नाव के सिर, पैर, गर्दन और कंधे में चोट आई है। संदीप मिश्रा पुत्र राजकुमार निवासी बेलंदखेड़ा मजरा माखी जनपद उन्नाव को भी चोट आई है। पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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