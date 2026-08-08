आवारा गोवंश से बचने में दो डीसीएम भिड़ीं, चालक की मौत

नेशनल हाईवे पर प्रतापपुर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार देर रात अचानक आवारा गोवंश सामने आने से दो डीसीएम की भिड़ंत हो गई। आगे चल रही डीसीएम के चालक ने गोवंश को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रही डीसीएम उसमें जा घुसी। हादसे में पीछे वाली डीसीएम का चालक केबिन में फंस गया। पुलिस और एनएचएआई की टीम ने मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कानपुर देहात के हाथूमा गांव निवासी विशाल डीसीएम में घी लादकर कानपुर से आगरा जा रहे थे। उनके आगे इटावा निवासी श्याम सुंदर डीसीएम लेकर कानपुर से ग्वालियर की ओर जा रहे थे।

शुक्रवार देर रात दोनों वाहन अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में प्रतापपुर ओवरब्रिज के पास पहुंचे। इसी दौरान अचानक आवारा गोवंश हाईवे पर आ गया। गोवंश को बचाने के प्रयास में आगे चल रही डीसीएम के चालक श्याम सुंदर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे चल रहे विशाल को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी डीसीएम आगे वाले वाहन में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और विशाल केबिन में फंस गए।हादसे की सूचना पर अजीतमल पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद विशाल को क्षतिग्रस्त केबिन से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर क्षेत्राधिकारी अजीतमल मनोज गंगवार और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों डीसीएम को कब्जे में लेकर दूसरे वाहन के चालक श्याम सुंदर से घटना के संबंध में जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।