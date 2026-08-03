बैगनआर खड़ी ट्रक से भिड़ी, दो की मौत

बैगनआर खड़ी ट्रक से भिड़ी, दो की मौत
जौनपुर, बक्शा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। वाराणसी-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर मारुति वैगनआर कार एक ट्रक से अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस दुर्घटना में दो लोग मृतक हुए जबकि तीन घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया।
जौनपुर, संवाददाता। बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ गांव के पास वाराणसी सुल्तानपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर सोमवार की सुबह करीब पांच बजे नेता ढाबा के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रही मारुति वैगनआर कार अनियंत्रित होकर जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुँचे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार में कुल पांच लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय, जौनपुर भेजवाया।
जहां पर डाक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। तीन का इलाज चल रहा है। मृतक-अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र उमेश चन्द शुक्ला, आवास विकास कालोनी जनपद उन्नाबअंकित शुक्ला पुत्र देवी प्रमोद शुक्लागाँधीनगर कालोनी जनपद उन्नावघायल-शोभित शुक्ला पुत्र देवी प्रमोद शुक्ला गाँधीनगर कालोनी उन्नावशोभित पुत्र सुपिल शुक्ला, ईदगाह रोड़ गाँधी मगर उन्नावसंदीप पुत्र राजकुमार निवासी बेलन्द खेड़ा मजरा उन्नाव
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