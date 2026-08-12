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हादसा : हाईवे पार कर रही सास-बहू को कार ने रौंदा, दोनों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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नेशनल हाईवे 34 पर ढकपुरा मोड़ के निकट मंगलवार सुबह सड़क पार कर रही सास-बहू और उनकी पौत्री को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सास-बहू की मौत हो गई। वहीं, 12 वर्षीय पौत्री और कार चालक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

हादसा : हाईवे पार कर रही सास-बहू को कार ने रौंदा, दोनों की मौत
हादसा : हाईवे पार कर रही सास-बहू को कार ने रौंदा, दोनों की मौत

नेशनल हाईवे 34 पर ढकपुरा मोड़ के निकट मंगलवार सुबह सड़क पार कर रही सास-बहू और उनकी पौत्री को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सास-बहू की मौत हो गई। वहीं, 12 वर्षीय पौत्री और कार चालक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार को कब्जे में ले लिया है।

हादसे का विवरण

अरनिया थाना क्षेत्र के गांव मुनि निवासी 55 वर्षीय सुमित्रा पत्नी विशंभर मंगलवार सुबह अपनी चचेरी बहू 23 वर्षीय मालती पत्नी मनोहर और 12 वर्षीय पौत्री पायल के साथ पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर जा रही थीं। वह नेशनल हाईवे 34 पर ढकपुरा मोड़ के पास सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान खुर्जा की ओर से आ रही तेज रफ्तार आल्टो कार अनियंत्रित हो गई और तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी कार से जा टकराई। हादसे में सुमित्रा, मालती और पायल के अलावा अल्टो कार का चालक भी घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर अरनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को मुनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

मृतक और घायलों की स्थिति

अस्पताल में चिकित्सकों ने सुमित्रा और मालती को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत को देखते हुए पायल को कैलाश अस्पताल रेफर किया गया। वहां से परिजन उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गए। वहीं कार चालक को जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना पर सीओ शोभित कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। गांव मुनि में भी शोक की लहर दौड़ गई।

कोट

सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

-शोभित कुमार, सीओ खुर्जा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हादसे में कितनी महिलाएं मारी गईं?
इस हादसे में दो महिलाएं मारी गईं।
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