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अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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मीरगंज, संवाददाता। हाईवे के बल्लिया ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की मौत ह

अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, युवक की मौत

मीरगंज, संवाददाता। हाईवे के बल्लिया ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि दूसरे घायल को पुलिस ने अस्पताल मे भर्ती कराया है।मीरगंज के गांव जौनेरे के जमीर अहमद पुत्र जाकिर बुधवार को गांव के मुजीब पुत्र हनीफ के साथ ताजिया बनाने को सामान लेने बाइक से बरेली गए। बरेली से लौटते समय बल्लिया गांव के ओवरब्रिज पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जमीर अहमद एचं मुजीव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को राजश्री अस्पताल भेज दिया।

चिकित्सक ने 22 वर्षीय जमीर अहमद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अस्पताल पहुंच गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया। परिजन शव अस्पताल से घर ले गए।

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