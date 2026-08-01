टायर फटने से डीसीएम ट्रक से भिड़ी, कन्नौज के चालक की मौत

चकलवंशी, संवाददाता। गंगा एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात टायर फटने से डीसीएम अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में डीसीएम के चालक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। कन्नौज में थानाक्षेत्र ठठिया के होलेपुर गांव निवासी 47 वर्षीय सह चालक अक्षय कुमार शर्मा पुत्र स्व. कन्हैयालाल शुक्रवार देर रात गांव निवासी साथी चालक सोनू पुत्र दुल्ला के साथ डीसीएम लेकर कोलकाता से पलवल जा रहा था। माखी थानाक्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे स्थिति पोल संख्या 400 के पास रात डीसीएम का टायर फट गया।

इससे अनियंत्रित डीसीएम आगे जा रहे ट्रक में पीछे से भिड़ गई। हादसे के समय डीसीएम में सो रहे सह चालक अक्षय कुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि डीसीएम चला रहा सोनू घायल हो गया। हादसे की जानकारी पर माखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सोनू को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। उधर, पुलिस ने शव की पहचान के बाद परिजनों को हादसे की सूचना देकर मॉच्र्युरी में रखवाया। घटना की सूचना पर मृतक के भाई ओम जी शर्मा माखी थाना पहुंचे और पुलिस में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की। भाई ओम जी के मुताबिक, अक्षय पांच भाइयों में सबसे बड़े थे। भाइयों में अश्वनी, अवनीश, अंशू व ओम जी हैं। मौत की खबर मिलने पर पत्नी प्रिया व मां सुनीता के अलावा बच्चों सबी, लवी व शिवाय का रो-रोकर बुरा हाल रहा। परिजन रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया।