बेकाबू कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-111 के पास एक बेकाबू कैंटर ने स्पोर्ट्स बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय प्रेम गोयल की मौत हो गई, जबकि उसका साथी शंकर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।
गुरुग्राम,गौरव चौधरी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-111 के पास गलत दिशा से आ रहे एक बेकाबू कैंटर ने स्पोर्ट्स बाइक सवार दो युवकों को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शंकर को को रोहतक रेफर कर दिया गया है। बजघेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत पर सोमवार को केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय प्रेम गोयल निवासी द्वारका सेक्टर-3 (फेज-2), नई दिल्ली के रूप में हुई है। प्रेम पेशे से पेंटर था। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात करीब 10 बजे प्रेम गोयल साथी शंकर निवासी सांगावास, जिला ब्यावर, राजस्थान के साथ टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक से काम की तलाश में गुरुग्राम के लिए निकले थे।
सुबह करीब पांच बजे जब प्रेम के छोटे भाई अमित गोयल ने उन्हें फोन किया तो मोबाइल बंद मिला।अनहोनी की आशंका में अमित खुद उनकी तलाश करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचे, जहां उन्हें हादसे का पता चला। सूचना मिलने पर बजघेड़ा थाना पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्रेम गोयल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अमित की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें