बेकाबू कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-111 के पास गलत दिशा से आ रहे एक बेकाबू कैंटर ने स्पोर्ट्स बाइक सवार दो युवकों को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शंकर को को रोहतक रेफर कर दिया गया है। बजघेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत पर सोमवार को केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय प्रेम गोयल निवासी द्वारका सेक्टर-3 (फेज-2), नई दिल्ली के रूप में हुई है। प्रेम पेशे से पेंटर था। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात करीब 10 बजे प्रेम गोयल साथी शंकर निवासी सांगावास, जिला ब्यावर, राजस्थान के साथ टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक से काम की तलाश में गुरुग्राम के लिए निकले थे।