कंटेनर डिवाइडर से टकराकर पलटा, चालक की मौत, हेल्पर घायल

तालग्राम, संवाददाता। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार दोपहर कमानी का बोल्ट टूटने से धान की भूसी से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर से टकराने के बाद तीनों लेन में पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि हेल्पर घायल हो गया। दुर्घटना के बाद कंटेनर में लदी धान की भूसी सड़क पर बिखर गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस, यूपीडा की सुरक्षा टीम और क्रेन मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। हरदोई जिले के थाना मल्लावां क्षेत्र के गौरी गांव निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद सलमान पुत्र अजहर अली कंटेनर चला रहे थे।

उनके साथ कानपुर देहात के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के गडरानी खंड चौरसा गांव निवासी 34 वर्षीय अनुज पाल पुत्र दिनेश पाल हेल्पर के रूप में मौजूद थे। दोनों बिहार के बक्सर से धान की भूसी लादकर इटावा जा रहे थे। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे कंटेनर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना तालग्राम क्षेत्र के बेहटा गांव के समीप किलोमीटर संख्या 169 पर पहुंचा था। तभी अचानक कंटेनर की कमानी का बोल्ट टूट गया। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हेल्पर को मामूली चोटें आईं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रंजना पांडेय, यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया तथा बचाव दल मौके पर पहुंच गया। दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालग्राम भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने चालक मोहम्मद सलमान को मृत घोषित कर दिया। हेल्पर का प्राथमिक उपचार किया गया। बेहटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक तरुण प्रताप सिंह ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के दौरान कंटेनर में लदी धान की भूसी सड़क पर फैल जाने से यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस और यूपीडा की टीम ने वाहनों को पीली पट्टी से निकालकर यातायात सुचारु कराया। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया ने बताया कि क्रेन की मदद से पलटे कंटेनर को हटाने का कार्य कराया गया, जिसके बाद यातायात पूरी तरह सामान्य हो गया। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।