तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मासूम बेटी गंभीर

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। तेलियरगंज चौराहे के समीप बुधवार रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में उसकी पांच साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि पति को हल्की चोटें आई। महिला मायके से पति व बेटी के साथ बाइक से ससुराल कर्नगलंज जा रही थी। दुर्घटना के बाद ट्रक समेत चालक फरार हो गया। शिवकुटी पुलिस मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।कर्नलगंज के सादियाबाद निवासी अभिजीत कुमार की करीब छह साल पहले फाफामऊ की नीतू से शादी हुई थी।

दंपती को पांच साल की बेटी आलिया है। अभिजीत कुमार बुधवार रात करीब दस बजे पत्नी नीतू और बेटी आलिया को उसके मायके फाफामऊ से लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में तेलियरगंज चौराहे के पास अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े। अभिजीत उछलकर सड़क किनारे जा गिरे, जबकि नीतू और उनकी बेटी आलिया ट्रक की चपेट में आ गए। घायल नीतू और आलिया को बेली अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। आलिया निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी होते ही परिवार के अन्य सदस्यों में खलबली मच गई। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश की जारी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।