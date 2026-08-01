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Faridabad News: पल्ला पुल के पास हादसे में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। पुराने पल्ला पुल के पास बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन की

Faridabad News: पल्ला पुल के पास हादसे में युवक की मौत

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। पुराने पल्ला पुल के पास बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत की सूचना

पुलिस के अनुसार, पल्ला थाना क्षेत्र की पोप कॉलोनी, निहाल सिंह फार्म निवासी राकेश ने शिकायत में बताया कि उनका बड़ा बेटा अजीत कुमार कपड़ों के शोरूम में काम करता था। 30 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पुराने पल्ला पुल से आगे बाईपास रोड पर सड़क हादसा हो गया है। सूचना मिलते ही वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे।

घटनास्थल पर स्थिति

मौके पर अजीत सड़क किनारे फुटपाथ के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके सिर से काफी खून बह रहा था, जबकि उसकी बाइक सड़क किनारे खड़ी थी। घटना की सूचना मिलने पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार वाहन व उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कब हुई थी?
दुर्घटना 30 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे हुई थी।
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