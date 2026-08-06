एंबुलेंस और पिकअप में टक्कर मरीज समेत छह लोग घायल
सीतामढ़ी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 102 एम्बुलेंस और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। एम्बुलेंस का ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उमाशंकर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर मकसूदपुर चौक के पास बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित 102 एम्बुलेंस और पिकअप वैन के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज, चालक, ईएमटी समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
दुर्घटना के बाद की स्थिति
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और राहत कार्य शुरू किया। लोगों की मदद से घायलों को मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच भेजा गया। वहीं गंभीर रूप से घायल एंबुलेंस चालक राकेश और ईएमटी अनिल कुमार को सीतामढ़ी के रिंग बांध स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस सीतामढ़ी सदर अस्पताल से रेफर किए गए एक गंभीर मरीज को लेकर एसकेएमसीएच जा रही थी। इसी दौरान मकसूदपुर चौक के पास अचानक एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका।
पुलिस की कार्रवाई
और एम्बुलेंस सामने से आ रही पिकअप वैन से जा टकराई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। सीओ निकेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एम्बुलेंस का ब्रेक फेल होना हादसे का मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
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