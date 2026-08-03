जल चढ़ाकर लौट रही मां- बेटी की हादसे में मौत,पति घायल

जल चढ़ाकर लौट रही मां- बेटी की हादसे में मौत,पति घायल
नानपारा (बहराइच) में मां-बेटी दुर्घटना का शिकार हो गई। जंगली नाथ मंदिर से लौटते समय ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे मां सुमित्रा सरकार की मौके पर मौत हो गई और बेटी गोहना की अस्पताल में। पिता गोकुल सरकार गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
नानपारा(बहराइच)। जंगली नाथ मंदिर पर जल चढ़ाकर बाइक से लौट रहे मां बेटी और पिता को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। बेटी के पिता गम्भीर जख्मी हैं। घर में सोमवार को मातम पसर गया। पुलिस ने शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना सोमवार को तड़के हुई है। नानपारा कोतवाली के कहारने टोला निवासी गोकुल सरकार अपनी पत्नी सुमित्रा सरकार और बेटी गोहना सरकार के साथ मटेरा के जंगली नाथ शिव मंदिर गए थे। लौट रहे थे इस बीच चीनी मिल के पासट्रक ने टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर गए।
इसमें सुमित्रा सरकार की मौके पर गिरते ही मौत हो गई। गोकुल सरकार (59) और उनकी बेटी गहना सरकार (20) घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस से गहना सरकार व गोकुल सरकार को सीएचसी भेजा। जहां पर चिकित्सको ने गहना सरकार को मृत घोषित कर दिया। गोकुल सरकार को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया। कोतवाल राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।
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