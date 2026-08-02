डिग्री कॉलेजों में 10 दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी

उच्च शिक्षा विभाग ने नव स्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को 10 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। एन के अग्रवाल के अनुसार, इस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि शैक्षणिक सत्र में छात्रों को समस्या का सामना न करना पड़े। लगभग 2500 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।

उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में नव स्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग के अनुसार, इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को शिक्षण संबंधी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एन के अग्रवाल ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब सरकार का फोकस डिग्री कॉलेजों के लिए जमीन आवंटन और स्थाई भवन निर्माण पर होगा। इस दिशा में भी जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने की तैयारी है。

शिक्षकों की नियुक्ति की प्रगति अब तक सभी डिग्री कॉलेजों में केवल एक-एक प्राचार्य और एक-एक बर्सर की ही नियुक्ति हो पाई थी, जबकि शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक अन्य पद रिक्त चल रहे थे।

शिक्षण विषय इनमें छह विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र में शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। सभी छह विषयों के लिए लगभग 2500 शिक्षकों की नियुक्ति 211 डिग्री कॉलेजों में होनी है। पटना और नालंदा जिलों में 16 डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनमें 800 से अधिक विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है।

इन विषयों के शिक्षक होंगे नियुक्त

- अर्थशास्त्र

- अंग्रेजी

- समाज शास्त्र

- हिन्दी

- इतिहास

- राजनीति विज्ञान

कोट

सभी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तेजी से काम चल रहा है। 10 दिनों के अंदर संभवत: इसी सप्ताह में 99% शिक्षकों की नियुक्ति नव स्थापित डिग्री कॉलेजों में कर दी जाएगी, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो।

-एन के अग्रवाल, निदेशक, उच्च शिक्षा