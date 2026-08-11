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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई गवाही जिरह भी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। एयरटेल के नोडल ऑफिसर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की। पीड़िता ने तीन आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई गवाही जिरह भी

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार मामले की सोमवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में एयरटेल के नोडल ऑफिसर कौशलेन्द्र त्रिपाठी की लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने गवाह का बयान दर्ज कराया। बाद में आरोपी आनंद चौहान की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने जिरह की। कोर्ट ने जिरह जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है। कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता अजय सिंह, राजीव रंजन सिंह, संजीव चौबे और कुंदन सिंह भी मौजूद थे।

प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम सामने आया था।

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