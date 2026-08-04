दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
उन्नाव के फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी अनूप को 10 साल सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। मामला 12 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों की जांच करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
उन्नाव। फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के हरीश अवस्थी के अनुसार, सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के दमगढ़ी गांव निवासी अनूप के विरुद्ध 12 दिसंबर 2022 को महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा सुरेंद्र कुमार ने की। जांच दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 14 जनवरी 2023 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में मंगलवार को पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई।
दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने आरोपी अनूप को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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