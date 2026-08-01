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आलू भंडारण की निशुल्क व्यवस्था करे सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद के उद्यमी चंद्रपाल वर्मा ने सरकार से आलू का भंडारण निशुल्क करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे किसानों को आर्थिक घाटे से राहत मिलेगी। वे चाहते हैं कि सरकार आलू के दामों की सही घोषणा करे और व्यापारी सस्ते आलू को महंगे दामों पर न बेचे।

आलू भंडारण की निशुल्क व्यवस्था करे सरकार

फर्रुखाबाद। छपाई उद्यमी चंद्रपाल वर्मा ने आलू का भंडारण निशुल्क करवाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान को घाटे से मुक्ति मिलेगी। सरकार आलू का रेट भी बेहतर रूप से घोषित करे और उसमें मानक का कोई फेर न हो। उन्होंने कहा कि सस्ता आलू खरीदकर व्यापारी मालामाल हो रहे हैं और इसे सीजन में महंगे दामों में बेच रहे हैं।

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