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ओडीओपी किट का किया गया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में ओडीओपी योजना के तहत ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी जरदोजी की टूल किट का वितरण किया गया। लाभार्थियों की सुबह से ही टूल किट लेने के लिए भीड़ लगी रही। अब तक लगभग 250 टूल किट का वितरण किया जा चुका है।

ओडीओपी किट का किया गया वितरण
ओडीओपी किट का किया गया वितरण

फर्रुखाबाद। जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में ओडीओपी योजना के अंतर्गत ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी जरदोजी की टूल किट वितरित की गई। कार्यालय में टूल किट लेने को सुबह से ही लाभार्थियों की भीड़ लगी रही। बताया गया कि 250 के आसपास अभी तक टूल किट का वितरण किया जा चुका है।

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