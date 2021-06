आर्टिकल 370 बहाल करेंगे...दिग्विजय का ऑडियो चैट सुन फारूक अब्दुल्ला हुए गदगद, जानें क्या कहा

क्लब हाउस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करके कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। एक ओर जहां आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इससे गदगद नजर आ रहे हैं।

नेशनल कांफ्रेस के प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि- मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को अन्य पार्टियों की तरह महसूस किया और जिन्होंने इसके बारे में भी बात की है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी।

#WATCH | I'm very grateful to Digvijaya Singh Ji. He has realized sentiments of people as other parties who have also spoken about it. I welcome it heartily & hope govt will look into it again: National Conference chief Farooq Abdullah on Singh's remark during a Clubhouse chat pic.twitter.com/4Mh9LrSX61