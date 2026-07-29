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किसान गोष्ठी में दिया हरियाली से खुशहाली का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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द आर्ट ऑफ़ लिविंग और भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने हरियाली से खुशहाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण और कृषि की नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि चौधरी दिगंबर सिंह थे और कई कृषि अधिकारी भी उपस्थित थे।

किसान गोष्ठी में दिया हरियाली से खुशहाली का संदेश
किसान गोष्ठी में दिया हरियाली से खुशहाली का संदेश

द आर्ट ऑफ़ लिविंग एवं भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की ओर से हरियाली से खुशहाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि की नवीन योजनाओं से अवगत कराया गया। बुधवार को चौधरी चरण सिंह सभागार, नजीबाबाद में द आर्ट ऑफ़ लिविंग एवं भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की ओर से हरियाली से खुशहाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी दिगंबर सिंह रहे। कार्यक्रम में डॉ. जगमोहन पोखरिया (सहायक निदेशक), जयपाल शर्मा (संरक्षण अधिकारी/ एपीपीओ), डॉ. किरण नेगी (सहायक संरक्षण अधिकारी), दिव्या भट्ट जोशी (सहायक पादप संरक्षण अधिकारी), आकांक्षा गौतम, सीओ नजीबाबाद, शैलेंद्र कुमार (एसडीएम, नजीबाबाद), संतोष यादव (तहसीलदार), कृषि अधिकारी (एडीओ) सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी।इस

अवसर पर चौधरी बलराम सिंह, जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही,सरदार इकबाल सिंह, कुलबीर सिंह, सुखजिंदर सिंह गोल्डी, भोपाल राठी, विजय सिंह, नवीन राजपूत, पुनीत चौहान, हिमांशु चौधरी, अरविंद राजपूत, मुकुल राजपूत,गजेंद्र सिंह, पवन कुमार, सफदर शेख, मनिंदर सिंह, शहाबुद्दीन राइन, अजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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