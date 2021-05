कोरोना काल में किसानों ने टाला देशव्यापी प्रदर्शन, टिकैत बोले- जहां हैं वहीं काले झंडे फहराएंगे

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकारों की ओर से लागू बंदिशों के मद्देनजर किसानों ने 26 मई को होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को टाल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम काले झंडे फहराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसी भी तरह का आंदोलन या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा, 'लोग जहां भी होंगे, वहीं काले झंडे फहराएंगे। हमें आंदोलन करते हुए करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार ने तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया है।' राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ओर से 26 मई का दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा।

इससे पहले रविवार को राकेश टिकैत ने कहा था किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से अड़ियल रुख दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार से बातचीत तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर ही होगी। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी हुए बिना किसानों की घर वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। मोहाली में मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने यह बात कही थी। वह शहीद-ए-आजम भगत सिह के भतीजे अभय सिंह संधू की मौत पर परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। संधू की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई थी।

We'll put up black flags. There'll be no crowding or public meeting. Nobody is marching to Delhi. People will put up the flags wherever they are. It's been 6 months now, Govt hasn't taken back black laws: BKU leader Rakesh Tikait on "black day" being observed by farmers tomorrow pic.twitter.com/HvoAfGPpXZ