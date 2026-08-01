हंगामा काटकर बीज वितरण घोटाला की जांच की उठाई मांग
किसान संगठन होने लगे लामबंद एफपीओ के माध्यम से हुआ बीज वितरण विवादों में
चरखारी, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में घोटालों को लेकर किसान यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों ने एफपीओ के द्वारा बीज वितरण में हुए घोटाला की उच्च स्तररीय जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। इन दिनों मूंगफली बीज वितरण घोटाला सुर्खियां बन रहा है। पूर्व सांसद, दोनों विधायकों के बाद अब किसान संगठनों के द्वारा जांच की मांग उठाई गई है। शनिवार को बुंदेलखंड किसान यूनियन के योगेश पाठक, जय जवान जय किसान एसोिएशन के गुलाब सिंह राजपूत, किसान संघ भारत भूमि के रामकिशुन शर्मा, जगदीश सिंह परिहार आदि ने पदाधिकारियों के साथ मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला की जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई गई।
पदाधिकारियों ने कहा कि उर्द और तिल के बीज थमाकर दो बार अंगूठा निशाना लेकर किसानों के हिस्से के बीज को हड़पने का काम किया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से हुए वितरण में फर्जीवाड़ा किया गया है। एफपीओ के साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है। पदाधिकारियों ने हंगामा काटकर जांच कराने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने डीएम गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपे है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें