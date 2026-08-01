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हंगामा काटकर बीज वितरण घोटाला की जांच की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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किसान संगठन होने लगे लामबंद एफपीओ के माध्यम से हुआ बीज वितरण विवादों में

हंगामा काटकर बीज वितरण घोटाला की जांच की उठाई मांग

चरखारी, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में घोटालों को लेकर किसान यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों ने एफपीओ के द्वारा बीज वितरण में हुए घोटाला की उच्च स्तररीय जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। इन दिनों मूंगफली बीज वितरण घोटाला सुर्खियां बन रहा है। पूर्व सांसद, दोनों विधायकों के बाद अब किसान संगठनों के द्वारा जांच की मांग उठाई गई है। शनिवार को बुंदेलखंड किसान यूनियन के योगेश पाठक, जय जवान जय किसान एसोिएशन के गुलाब सिंह राजपूत, किसान संघ भारत भूमि के रामकिशुन शर्मा, जगदीश सिंह परिहार आदि ने पदाधिकारियों के साथ मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला की जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई गई।

पदाधिकारियों ने कहा कि उर्द और तिल के बीज थमाकर दो बार अंगूठा निशाना लेकर किसानों के हिस्से के बीज को हड़पने का काम किया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से हुए वितरण में फर्जीवाड़ा किया गया है। एफपीओ के साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है। पदाधिकारियों ने हंगामा काटकर जांच कराने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने डीएम गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपे है।

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