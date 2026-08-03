काश्तकारी बचाने के लिए संघर्ष करेगी अंतरर्राष्ट्रीय किसान यूनियन
सितारगंज में अंतरराष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक में किसानों के शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों को समय पर खाद-बीज और उचित एमएसपी नहीं मिलते। सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की गई।
सितारगंज, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक में किसानों के लगातार हो रहे शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि अन्नदाता किसानों को सुविधाएं देने के बजाय उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं होते और फसलों का उचित एमएसपी भी नहीं मिल पाता। रविवार को यूनियन के संयोजक रवि पवार की देखरेख में ग्राम मलपुरी में किसानों की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बाजार में नकली खाद, बीज और दवाइयों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश नहीं है।
किसानों को अपनी फसल और खेती बचाने के लिए एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना होगा। बिना संघर्ष के जमीन बचाना मुश्किल होगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ट्रेड डील से खेती-किसानी और काश्तकारी के सामने नई चुनौतियां खड़ी होने का खतरा है। छोटे और मध्यम किसान अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने अपने बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। बैठक में गांव-गांव संगठन को मजबूत कर किसानों के हित में संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। संयोजक रवि पवार ने अमरजीत सिंह को जिलाध्यक्ष, हरपाल सिंह को जिला संगठन महासचिव और प्रताप सिंह को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया।
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