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राष्ट्रीय अध्यक्ष व सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने गुनी प्रकाश के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। गुनी प्रकाश ने सोशल मीडिया पर भाकियू के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी और सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी की है। इस पर किसानों में रोष फैल गया है। कार्यकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाही की मांग की है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष व सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी, कार्रवाई की मांग

भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने गुनी प्रकाश पुत्र ठाठ सिंह, गाव फरहल, जिला कैथल, हरियाणा के द्वारा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी व सिख समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के विरोध में पुलिस को तहरीर देकर गुनी प्रकाश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। रविवार को ब्लॉक अध्यक्ष विकिल कुमार, संजीव चौधरी, योगेंद्र चौधरी, गौरव, आशीष कुमार, बिल्लू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गुनी प्रकाश पुत्र ठाठ सिंह के द्वारा सोशल मीडिया व फेसबुक के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी व सिख समाज के बारे में अशोभनीय व अभद्र टिप्पणी की गई है।

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जिससे सिख समाज व संगठन और किसानों में भारी रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने एसएसपी के माध्यम से भारत सरकार से इस प्रकरण की जांच कर पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि तहरीर दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।

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