राष्ट्रीय अध्यक्ष व सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी, कार्रवाई की मांग
भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने गुनी प्रकाश के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। गुनी प्रकाश ने सोशल मीडिया पर भाकियू के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी और सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी की है। इस पर किसानों में रोष फैल गया है। कार्यकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाही की मांग की है।
भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने गुनी प्रकाश पुत्र ठाठ सिंह, गाव फरहल, जिला कैथल, हरियाणा के द्वारा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी व सिख समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के विरोध में पुलिस को तहरीर देकर गुनी प्रकाश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। रविवार को ब्लॉक अध्यक्ष विकिल कुमार, संजीव चौधरी, योगेंद्र चौधरी, गौरव, आशीष कुमार, बिल्लू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गुनी प्रकाश पुत्र ठाठ सिंह के द्वारा सोशल मीडिया व फेसबुक के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी व सिख समाज के बारे में अशोभनीय व अभद्र टिप्पणी की गई है।
जिससे सिख समाज व संगठन और किसानों में भारी रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने एसएसपी के माध्यम से भारत सरकार से इस प्रकरण की जांच कर पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि तहरीर दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें