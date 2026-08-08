कदवन जलाशय निर्माण को लेकर किसान महासंघ ने आंदोलन की दी चेतावनी
कोचस में किसान महासंघ की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने कदवन जलाशय के निर्माण और कृषि सामग्री के बढ़ते दामों पर चिंता जताई। उन्हें उचित मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने की समस्या भी उठाई गई।
कोचस, एक संवाददाता। किसान महासंघ की बैठक शनिवार को प्रखंड के सारोसेर गांव में हुई। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ कदवन उर्फ इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने कहा कि खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री की कीमत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
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