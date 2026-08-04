10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन सफल बनाने का निर्णय
सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 10 अगस्त को प्रस्तावित देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिहार राज्य किसान सभा और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सोमवार को एक प्रेस में मो. सतार अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 10 अगस्त को प्रस्तावित देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिहार राज्य किसान सभा के भीम सिंह, जय जवान जय किसान संघ के शोभनाथ सिंह यादव, एआईकेएमएस के राजेश कुमार साह, सुभाष यादव, ग्रामीण मजदूर यूनियन के भोला शंकर, एआईकेएस के मो. सतार अंसारी व सीटू के शंभूनाथ पांडेय सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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