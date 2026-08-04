मूंगफली बीज वितरण की सूची सार्वजनिक करने की मांग
बुंदेलखंड किसान यूनियन ने उठाई जांच की मांग कार्रवाई न होने पर आंदोलन का किया ऐलान
महोबा, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। मंगलवार को बुंदेलखंड किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कई साल से किसान अति वर्षा, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं का दंश झेल रहा है। अब मूंगफली बीज वितरण में भी किसानों के साथ छलावा किया गया है। जिलाध्यक्ष मनोज राजपूत ने कहा कि किसानों के अंगूठा लगवाकर कर्मचारियों के द्वारा उनके हिस्सें के बीज को हड़पने का काम किया है। पॉस मशीन में किसानों के दो-दो बार अंगूठा निशान लिए गए है।
पनवाड़ी गोदाम प्रभारी और एफपीओ दादरी पर घोटाला के आरोप लगाते हुए जांच की मांग उठाई है। मूंगफली बीज वितरण की सूची सार्वजनिक करने सहित फर्जीवाड़ा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। पदाधिकारियों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। ज्ञापन देने वालों में नरोत्तम दास गुप्ता, मनोज तिवारी, अखिलेश रावत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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